Два туриста пострадали после того, как таксист уснул за рулем

Тайский водитель и два туриста из Китая были госпитализированы после того, как такси врезалось в опору пешеходного перехода на Thepkrasattri Rd. ночью 20 февраля.

20 Февраля 2017 17:06:59

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария произошла около 4:00 в районе школы Muang Thalang School на Thepkrasattri Rd. Прибывшие на место событий полиция и спасатели обнаружили такси, врезавшееся в опору пешеходного моста, а также троих пострадавших: водителя Тхирапона Сивана [на кузове автомобиля указано имя другого человека] и двух 22-летних туристов из Китая – Руана Хуйцяна и Йинг Лейян.

Всех троих доставили в больницу Thalang Hospital для оказания медицинской помощи. Руан Хуйцян в результате аварии получил травму грудной клетки, а Йинг Лейян – травму головы. О том, насколько серьезно пострадал водитель, полиция не сообщила.

Таксист Тхирапон Сиван уже признался, что уснул за рулем, и именно это стало причиной аварии. Мужчине будут предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой причинение вреда здоровья другим лицам.