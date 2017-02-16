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Два туриста погибли в лобовом столкновении такси и грузовика в Краби

В результате аварии в провинции Краби погибли две туристки из Франции и тайский таксист. Еще один иностранец находится в больнице в критическом состоянии.

Новости Пхукета

16 Февраля 2017 09:15:43

Дорожная авария произошла на шоссе Phetkesem Rd. к югу от Краби-Тауна в одноименной провинции Таиланда около 12:45 среды, 15 февраля. Потерявший управление грузовик лоб в лоб столкнулся с кооперативным такси Toyota Fortuner, в салоне которого находились четверо туристов из Франции (предположительно, родственники) и тайский водитель.

Оказавшийся очевидцем аварии спасатель из организации Miracle of Life Порнтхеп Бунсонг рассказал «Новостям Пхукета», что он ехал по трассе на мотоцикле в северном направлении, когда его обогнал внедорожник Toyota Fortuner с зелеными номерами.

«Через секунду грузовик, следовавший на юг, потерял управление, упал на бок, пересек разделительную линию и врезался в машину», – рассказал Бунсонг.

«Я увидел, как трое пассажиров машины вылетели из салона и водитель грузовика тоже. Все произошло недалеко от того места, где я остановился», – добавил он.

По словам Бунсонга, водитель и четвертый пассажир такси оказались заблокированы в салоне, однако своими силами помочь им спасатель не мог, поскольку было необходимо вскрывать кузов внедорожника.

«Водитель выглядел уже мертвым, а пассажир был в сознании. Но достать его я не мог из-за полученных машиной повреждений», – заявил Бунсонг.

В полиции подтвердили, что водитель такси действительно скончался на месте.

«Три иностранца, все граждане Франции, были доставлены в больницу Krabi Hospital», – заявил подполковник Пироат Чаначай из полицейского участка района Ныа-Кхлонг.

Позже стало известно, что две пассажирки – женщины 18 и 55 лет – скончались в больнице. Третий из госпитализированных – 18-летний юноша – находится в критическом состоянии. Жизнь четвертого пассажира , который оказался заблокированным в салоне и не вылетел из машины при столкновении, вне опасности. Также удалось выжить и водителю грузовика, протаранившего такси.

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