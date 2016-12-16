Два туриста госпитализированы после аварии с участием такси

Кооперативное такси с двумя пассажирами врезалось в грузовик, припаркованный на обочине шоссе.

16 Декабря 2016 16:10:54

Такси столкнулось с припаркованным грузовиком на Bypass Rd.

Авария произошла около 5:30 утра среды, 14 декабря, на шоссе Bypass Rd. Как рассказал подполковник полиции Сурачарт Тхонгйяй, кооперативное такси под управлением 23-летнего Киттинана Чанкратока врезалось в грузовик, припаркованный на обочине дороге.

В результате аварии травмы получил как водитель, так и два его пассажира – 27-летний гражданин Китая Лу Линг и 27-летняя Лу Ян. У господина Лу Линга были зафиксированы переломы руки и ноги, Сурачарт и Лу Ян пострадали менее значительно. Впрочем, госпитализированы были все три человека, находившихся в салоне такси.

По словам подполковника Тхонгйяя, автомобиль врезался в грузовик во время выполнения обгона по левой полосе движения. Обвинений водителю полицией пока не предъявлено, представитель Департамента наземного транспорта, с которым связались «Новости Пхукета» заявил, что его ведомство собственных полномочий в этом отношении не имеет.