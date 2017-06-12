The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Два спидбота столкнулись у восточного побережья Пхукета

Спидбот с группой китайских туристов врезался в пришвартованное судно аналогичного типа около 17:30 вечера 11 июня у восточного побережья Пхукета

Таньялак Сакут

12 Июня 2017 18:55:41

Фото: Phuket Marine Police
Фото: Phuket Marine Police

Инцидент произошел, когда спидбот Golden Dragon Tour 1 возвращался с группой туристов с Пхи-Пхи на Пхукет.

«Был отлив и Тирачай Маймаад, капитан Golden Dragon Tour 1, увеличил скорость, чтобы судно «спланировало» к берегу. Однако высокая скорость привела к отказу гидравлического привода руля, и он потерял контроль над судном. В итоге лодка врезалась в спидбот K Kanread, стоявший на якоре в ожидании прилива, чтобы вернуться в гавань Boat Lagoon», – озвучил майор морской полиции Наттапхонг Плынгтаратигун версию, изложенную капитаном Маймаадом.

«На борту Golden Dragon Tour 1 было 20 туристов из Китая. Никто из них не получил никаких травм, все они были доставлен на берег в безопасности другой лодкой. К счастью, на борту К Kareab никого в момент происшествия не было», – заверил майор морской полиции.

Виновнику инцидента, по словам офицера, будут предъявлены обвинения в причинении ущерба чужой собственности.

«Ущерб был оценен в 1 млн бат. Владелец Golden Dragon Tour 1 возьмет на себя ответственность за выплаты компенсации», – добавил Наттапхонг Плынгтаратигун.

Офицер не уточнил, почему полиция не будет выдвигать обвинений в нарушении правил безопасного управления водным транспортом, создавшем угрозу жизни и здоровью 20 человек

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Отставной полицейский выиграл 180 млн бат в лотерею
Отставной полицейский выиграл 180 млн бат в лотерею
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Thanyapura готовится короновать третьего Царя горы
Thanyapura готовится короновать третьего Царя горы
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.