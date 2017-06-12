Два спидбота столкнулись у восточного побережья Пхукета

Спидбот с группой китайских туристов врезался в пришвартованное судно аналогичного типа около 17:30 вечера 11 июня у восточного побережья Пхукета

12 Июня 2017 18:55:41

Фото: Phuket Marine Police

Инцидент произошел, когда спидбот Golden Dragon Tour 1 возвращался с группой туристов с Пхи-Пхи на Пхукет.

«Был отлив и Тирачай Маймаад, капитан Golden Dragon Tour 1, увеличил скорость, чтобы судно «спланировало» к берегу. Однако высокая скорость привела к отказу гидравлического привода руля, и он потерял контроль над судном. В итоге лодка врезалась в спидбот K Kanread, стоявший на якоре в ожидании прилива, чтобы вернуться в гавань Boat Lagoon», – озвучил майор морской полиции Наттапхонг Плынгтаратигун версию, изложенную капитаном Маймаадом.

«На борту Golden Dragon Tour 1 было 20 туристов из Китая. Никто из них не получил никаких травм, все они были доставлен на берег в безопасности другой лодкой. К счастью, на борту К Kareab никого в момент происшествия не было», – заверил майор морской полиции.

Виновнику инцидента, по словам офицера, будут предъявлены обвинения в причинении ущерба чужой собственности.

«Ущерб был оценен в 1 млн бат. Владелец Golden Dragon Tour 1 возьмет на себя ответственность за выплаты компенсации», – добавил Наттапхонг Плынгтаратигун.

Офицер не уточнил, почему полиция не будет выдвигать обвинений в нарушении правил безопасного управления водным транспортом, создавшем угрозу жизни и здоровью 20 человек