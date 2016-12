Два с половиной часа бокса в поддержку Рори Ирландский боксер Джон «Джонни Бой» Хатчинсон присоединился к кампании по сбору средств на лечение 4-летнего Рори Галлахера. Новости Пхукета 11 Октября 2016 09:43:15 Кампания в поддержку Рори носит название Wish to Walk, а ее цель – дать шанс 4-летнему мальчику начать ходить. У Рори, живущего с семьей в ирландском городе Слиго, детский церебральный паралич, но медики считают, что при должном лечении мальчик способен научиться ходить. Сейчас семья мальчика собирает средства, чтобы отправить его к США. Американские хирурги готовы заняться ребенком и помочь ему исполнить мечту – начать ходить на своих собственных ногах. «При поддержке друзей и социальных медиа я надеюсь собрать 10 тыс. долл. для маленького Рори Галлахера», – говорит Джон Хатчинсон, профессиональный боксер, в настоящий момент тренирующийся на Пхукете. В ближайшее время Хатчинсону предстоит титульный бой, однако он нашел время, чтобы провести мероприятие в поддержку Рори и привлечь внимание к кампании Wish to Walk. Ирландские поклонники Хатчинсона действительно могут внести существенный вклад в кампанию. А чтобы еще больше людей узнали о Рори, спортсмен приглашает всех на боксерский марафон Punch-A-Thon, который пройдет на Пхукете. В течение 2,5 часов Галлахер будет без остановки боксировать на глазах у публики, демонстрируя свои профессиональные навыки. «Любая семья, где есть дети, братья и сестры поймет нас и сделает все возможное, чтобы помочь. И я сделают то, что могу: я буду боксировать, чтобы Рори смог ходить», – говорит Хатчинсон. «У этого малыша есть только одно желание – ходить. Так давайте поможем его мечте сбыться! Я хочу помочь этой семье и собрать так много средств, как только могу, чтобы Рори встал на ноги», – добавляет боксер. Мероприятие в поддержку Рори состоится в Fighters Gym Rawai в это воскресенье, 16 октября. Боксировать Хатчинсон начнет ровно в полдень. Организаторы события из Fighters Gym и ирландского паба Mad Mohally’s будут помогать со сбором пожертвований, однако помочь можно и просто словом, заглянув на Punch-A-Thon распространив информацию о кампании. «Если будете рядом, просто загляните и посмотрите, как я боксирую нон-стоп на этой жуткой жаре», – говорит ирландец. До недавнего времени Джон Хатчинсон был известен лишь в родной Ирландии, однако недавно спортсмен подписал контракт с MGM Marbella, выиграл два последовавших за этим боя в среднем весе и сейчас готовится показать себя за пределами страны. Прямо сейчас идут переговоры о бое в австралийском Перте 19 ноября. Так же на повестке дня – титульный бой в Ирландии. Желающие поддержать Punch-A-Thon Джона Хатчинсона могут это сделать на сайте YouCaring.com, пройдя по этой ссылке.