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Два пожара произошли в Таланге в ночь с 26 на 27 октября

Около 20:30 вечера электропровода загорелись на Thepkrasattri Rd. в Срисунторне, а в районе 4:15 утра – в Паклоке.

27 Октября 2016 12:23:19

Пожар у автосалона Good Cars в Срисунторне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Пожар у автосалона Good Cars в Срисунторне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Первое сообщение о возгорании электропроводов пожарные получили около 20:30 вечера 26 октября. Прибывшая по вызову команда в течение 20 минут справилась с огнем, после чего еще некоторое время потребовалось электрикам на восстановление энергоснабжения в части тамбона Срисунторн (в районе автосалона Good Cars).

Второе возгорание произошло ближе к утру на Soi Baan Bangla в Паклоне. Здесь пожарные также управились меньше, чем за полчаса. Официальные лица в настоящий момент выясняют, что вызвало каждый из пожаров.

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