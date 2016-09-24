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Два пляжа на Пхукете закрыли из-за ядовитых медуз и сифонофор

Пляжи Найтон и Най-Янг были закрыты для купания по распоряжению главы национального парка Sirinart.

Юттават Лекмак

24 Сентября 2016 16:33:12

Два пляжа на Пхукете закрыли из-за ядовитых медуз и сифонофор. Фото: Phuket Lifeguard Service
Два пляжа на Пхукете закрыли из-за ядовитых медуз и сифонофор. Фото: Phuket Lifeguard Service

В пятницу, 22 сентября, на нескольких пляжах Пхукета были обнаружены ядовитые кубомедузы и сифонофоры, известные как португальские кораблики (подробнее читайте здесь). Больше всего их было найдено на севере острова, и глава Sirinart National Park Китипат Тхарапибан принял решение запретить купание на пляжах Найтон и Най-Янг, входящих в состав нацпарка.

«Пожалуйста, воздержитесь от купания и водных развлечений. Также не прикасайтесь к морским существах, которых выбросило волнами на песок», – заявил глава парка корреспонденту «Новостей Пхукета», попросив передать эту информацию туристам.

«Эти существа являются одними из самых ядовитых в мире», – добавил он.

Инициативу главы нацпарка поддержал и президент Phuket Lifeguard Club Пратхают Чуаюань, назвавший закрытие двух северных пляжей «хорошей идеей». В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» Пратают добавил, что безопасность туристов должна быть превыше всего.

Напомним, в прошлом году сразу две молодые девушки погибли в Сураттхани после контакта с кубомедузами. В отношении португальских корабликов подтвержденных случае гибели людей в Таиланде нет, но их яд также достаточно силен, чтобы привести к смерти человека при наличии аллергии. Если же контакт с медузой или сифонофорой произойдет во время купания на глубине, всегда существует риск утонуть из-за болевого шока и паники.

О том, каких угроз стоит опасаться на пляжах Пхукете, читайте здесь.

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