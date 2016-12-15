Два мотоцикла столкнулись лоб в лоб в Срисунторне

Два человека госпитализированы после лобового столкновения мотоциклов в Срисунторне утром 14 декабря.

15 Декабря 2016 09:48:00

Авария произошла около 6:30 утра на дороге номер 4015, соединяющей Кхао-Лан и Банг-Джо. Прибывшие на место событий полиция и спасатели обнаружили два поврежденных мотоцикла и одного двух пострадавших – 37-летнего Китти Джаронрата. Вторая участница ДТП – 21-летняя Чутима Масингтхонг – к тому моменту уже была доставлена в больницу.

Оба пострадавших получили переломы, кроме того, в ноге Китти Джаронрата застрял металлический прут. Полиция пока не установила обстоятельства аварии.