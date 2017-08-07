Два человека в тяжелом состоянии после аварии на холме в Патонге

Полиция Пхукета рассказала об обстоятельствах вчерашней аварии на холме Patong Hill.

7 Августа 2017 17:09:21

Два человека остаются в тяжелом состоянии после вчерашней аварии с участием туристического автобуса на холме в Патонге, подтвердили «Новостям Пхукета» в полиции. Оба получивших серьезные травмы – граждане Таиланда: 65-летний водитель автобуса Прачуап Сирикун и 31-летний мотоциклист Атсавади Джесава. Также в больнице остается один находившихся в салоне автобуса китайских туристов. Остальные 19 человек, которые также были доставлены в больницу после аварии, уже выписаны.

Как пояснил майор Тирасак Бунсэнг из полицейского участка Патонга, авария произошла в 20:10. Состав участников ДТП включает шесть транспортных средств: туристический автобус, три минивэна, тук-тук и скутер.

«Согласно предварительной информации, виновником ДТП был водитель автобуса Прачуап. Само транспортное средство было в исправном состоянии и, хотя авария произошла в темное время суток, недостатка освещения на трассе не было», – поделился предварительный выводами майор Бунсэнг.

По словам офицера, Прачуап попытался войти в поворот на слишком большой скорости, в результате чего его автобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с двигавшемся навстречу минивэном. Затем автобус зацепил второй минивэн, в который врезался следовавший за ним тук-тук. Двигавшийся позади тук-тука мотоциклист потерял равновесие, упал на проезжую часть и попал под колеса третьего минивэна, ехавшего в той же полосе. Автобус же тем временем пробил придорожное ограждение и остановился, врезавшись в магистраль водоснабжения.

Как пояснил майор Бунсэнг, водителю автобуса будут предъявлены обвинения. Пока что, впрочем, он находится в больнице в тяжелом состоянии.