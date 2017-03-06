Два человека погибли и три пострадали в аварии на Пхукете

Автомобиль врезался в массивный электрогенератор на обочине Thepkrasattri Rd. ранним утром 5 марта.

6 Марта 2017 10:23:26

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария произошла на пересечении Thepkrasattri Rd. и дороги, ведущей к международному аэропорту Пхукета. На этом перекрестке в настоящий момент ведутся работы по прокладке тоннеля, и именно этим объясняется наличие там электрогенераторов и другого оборудования.

Лейтенант полиции Таланга Кайсорн Бунпрасоб заявил «Новостям Пхукета», что сообщение об аварии поступило в участок в 5:45 утра.

Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденный седан Honda Civic, и пятерых жертв аварии. Два человека – 70-летняя Пан Ваннаро и 39-летняя Джирия Ратчато – скончались на месте событий. Еще три человека – 21-летний Нарымон Ваннаро, 46-летний Сомпот Ваннаро и их четырехлетняя родственница были доставлены в больницу Thanlang Hospital.

По словам лейтенанта Бунпрасоба, автомобиль следовал из провинции Сонгкхла, но на пересечении Thepkrasattri Rd. и дороги к аэропорту, водитель по неустановленной причине потерял управление, и машина вылетела с проезжей части. В полиции полагают, что шофер либо уснул за рулем, либо совершал маневр, пытаясь избежать столкновения с другим транспортным средством. Точная причина аварии пока не установлена.