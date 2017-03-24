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Два бирманца погибли от удара током в душе гостиницы в Раваи

Полиция отказалась раскрыть название отеля, в номере которого произошел инцидент.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Марта 2017 12:49:14

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Вечером 23 марта полиция Чалонга получила сообщение о том, что в номере одной из гостиниц Раваи были обнаружены два погибших человека. По словам капитана полиции Сомкьета Сарасита, сотрудник гостиницы Мин Тхаик Нон и его подруга Кхин Эй Нью (оба – граждане Мьянмы) были найдены мертвыми в ванной комнате одного из номеров.

В момент обнаружения погибшая Мин Тхаик Нон сжимала в руке ручку душа, на ладони были видны следы ожога, тело женщины и пол ванны покрывала вода. Кхин Эй Нью находился на полу недалеко от подруги, рядом с телом лежала швабра.

«Госпожа Эй приходила помогать Нону в гостинице. По всей видимости, она получила удар током, когда мыла ванную при помощи душа, а Нон погиб, пытаясь ее спасти», – озвучил рабочую версию капитан Сарасит.

«Прямо сейчас гостиница проверяет водонагреватели во всех номерах», – добавил он.

Название гостиницы, где произошел инцидент, капитан Сарасит не раскрыл.

«Гостиница не хочет, чтобы ее имя предавали огласке», – заявил офицер. По данным источников The Phuket News, инцидент произошел в небольшей гостинице на Soi Sermsuk.

«Мы продолжаем опрос персонала и владельца отеля», – заявил капитан Сарасит. На вопрос о том, был ли отель официально зарегистрирован, офицер ответил, что «менеджеры сказали, что они принесут регистрационные документы сегодня».

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