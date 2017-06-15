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Два альпиниста-иностранца сорвались со скалы в Краби

В провинции Краби госпитализированы двое туристов, пострадавших во время занятий скалолазанием.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Июня 2017 10:05:28

Фото: Marine Salvage
Фото: Marine Salvage

Сообщение об инциденте поступило к спасателям около 19:30 вторника, 13 июня. Согласно изначальному сообщению, двое туристов сорвались со скалы во время занятий альпинизмом в районе пляжа Рейли и нуждались в срочной медицинской помощи.

Объединенной команде из спасателей, военных и полицейских потребовалось около трех часов, чтобы пешком добраться до места происшествия, подъезд к которому на транспорте был невозможен. Там команда обнаружила двух пострадавших – 28-летнюю Марию Флоренцию Клаветти из Аргентины и 27-летнего Томаса Ракушана из Австрии. Женщина в результате падения со скалы получила травму спины, а также сломала руку и ногу. У мужчины были диагностированы переломы ног.

Пострадавших сперва доставили в First Standard Clinic в Ао-Нанге, а затем перевели в больницу Wattanapat Hospital в Транге. Текущее состояние иностранцев неизвестно.

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