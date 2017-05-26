Duolingo попробует научить тайцев английскому

На сайте Duolingo на курс английского языка для носителей тайского записалось более 5 тыс. тайцев.

28 Мая 2017 13:00:00

Фото: Miguel Ángel Avila Lombana

Американская образовательная платформа Duolingo вышла на тайский рынок, запустив курс по изучению английского языка для граждан Таиланда, пишет Bangkok Post. До этого на сайте Duolingo – одном из самых популярных и эффективных в мире – не было предложений, ориентированных на носителей тайского языка, хотя другие регионы Азии проект охватывал. В частности, учить английский с Duolingo могли носители хинди и панджаби, индонезийского языка, тамильского, бенгальского, корейского, вьетнамского и других.

Сейчас тайцам доступен для изучения на Duolingo только английский язык. Для сравнения, россияне могут учить пять языков, а англоязычные пользователи – почти три десятка.

«Мы видим потенциал для развития Duolingo на тайском рынке, поскольку уровень владения английским среди граждан Таиланда довольно низок. Из-за этого многие тайцы упускают определенные карьерные возможности», – заявил гендиректор и один из основателей Duolingo Луис фон Ан. По его словам, во многих странах мира знание английского языка потенциально может удвоить заработок человека.

Согласно докладу Ambient Insight (Metaari), глобальный рынок онлай-курсов английского языка в 2013 году составлял около 1,8 млрд долл., а в 2018 году объем отрасли должкн достигнуть оценки в 3,1 млрд долл.

«Азия показывает один из самых высоких темпов роста онлайн-изучения английского языка по выручке. Таиланд же входит в первую десятку стран с самым высоким темпом роста», – говорит фон Ан. Сейчас на сайте Duolingo на курс английского записаны около 5 тыс. тайцев.

В целом на Duolingo можно найти курсы по 70 различным языкам (для носителей примерно 25 языков). Весь контент на сайте и в мобильных приложениях бесплатен, а зарабатывает проект преимущественно на переводах текстов: пользователи параллельно с изучением языка помогают переводить веб-сайты, статьи и другие документы. К примеру, в 2013 году Duolingo объявил о заключении соглашений с CNN и BuzzFeed о переводе статей для международных сайтов этих компаний.

Также Duolingo предоставляет пользователю возможность за деньги пройти тест на знание английского и получить сертификат Duolingo English Test (DET), признаваемый более чем 60 университетами по всему миру. При этом стоимость прохождения теста – всего лишь 49 долл., против нескольких сотен у конкурентов.

Согласно независимому исследованию Городского университета Нью-Йорка, курс из 34 часов английского на Duolingo по эффективности равен одному семестру занятий начального уровня в ВУЗе. Одна из причин эффективности заключается в том, что сервис использует для обучения подход, основанный на анализе большого количества статистических данных. Система постоянно запоминает, какие вопросы вызвали у пользователей трудности и какие ошибки были совершены. Затем она агрегирует эти данные и использует для машинного обучения. Таким образом формируются индивидуальные уроки. Сервисом пользуются более 170 млн человек. Наиболее популярен он в США, Бразилии, Мексика, Колумбии и Индии.

«Мы ожидаем отбить затраты к концу этого года и выйти на прибыль в следующем», – заявил фон Ан.

По словам основателя Duolingo, сейчас по всему миру иностранные языки учат 1,2 млрд человек, при этом на английский приходится 800 млн или две трети от общего числа. Главная цель изучения – доступ к новым возможностям в жизни.