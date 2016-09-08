Древопись: Мастер ксилографии из Пхукет-Тауна

Сперва Монтхиан Янгтхонг, занимался живописью, но потом увлекся гравюрами и понял, что именно это должно стать его призванием.

14 Сентября 2016 15:41:32

Ксилография – древнейшая в мире техника гравирования и изготовления картин методом оттиска заготовки на бумаге или другом носителе. Название искусства происходит от греческих слово «дерево» и «рисовать», но зародилась ксилография не в Древней Греции, а на Дальнем Востоке. В Корее найден текст, оттиснутый в первой половине VIII века, а в Японии – фрагмент буддистского текста аналогичного возраста. Линография – более поздняя техника гравюры, появившаяся на рубеже XIX-XX веков (одновременно с изобретение линолеума). Использование этого материала позволяет делать оттиски более крупного размера, чем при классической ксилографии.

По узким улочкам Старого города раскиданы десятки самых разнообразных мастерских, арт-галерей и студий. Каждая из них обязательно чем-то интересна, но самая интригующая – это, пожалуй, I Mon Art Gallery, где можно посмотреть на гравюры, выполненные в технике ксилографии и линографии.

Находится I Mon Art Gallery на улице Phang Nga Rd., среди эклектичного ансамбля других художественных мастерских. И как в случае с соседями, все самое интересное можно разглядеть лишь после того, как зайдешь внутрь. Яркая, красочная и жизнерадостная студия полна причудливых деталей, и погружение в них – умопомрачительный опыт. Равно как и знакомство с владельцем галереи, художником Монтхианом Янгтхонгом.

Интерьер I Mon Art Gallery можно описать словосочетанием «творческий беспорядок», которое пусть и избито, но от того не менее точно. Повсюду развешаны и расставлены картины, включая портреты и автопортреты, абстрактные работы и мистические. Повсюду прячутся стопки журналов и старых газет, художественные принадлежности, инструменты. А в центре всего этого сидит за небольшим рабочим столиком сам Монтхиан и методично совершенствует мастерство в искусстве, единственным носителем которого является на Пхукете. Больше такими гравюрами здесь не занимается никто, и Монтхиам не скрывает своей гордости этим фактом. Впрочем, высокомерия в нем нет ни капли. Хозяин I Mon Art Gallery – эксцентричный, исполненный энергии, в высшей степени дружелюбный и в такой же мере талантливый.

Монтхиан – уроженец провинции Сонгкхла, но последние девять лет он живет на Пхукет. Сперва он, как и многие обитатели Phang Nga Rd. занимался живописью, но потом увлекся гравюрами и понял, что именно это должно стать его призванием. И похоже, правда нащупал свой путь к славе.

Все стены I Mon Art Gallery увешаны большими работами Монтхиана, среди которых значительную часть составляют портреты. Причем выбор героев намекает на то, кем и чем вдохновляется сам художник: Фрида Кало, Сальвадор Дали, Боб Марли, Стив Джобс, Энди Уорхол... Что касается технической стороны работ, то обязательно нужно подойти поближе к каждой картине – именно тогда раскрывается их второй уровень, мельчайшие детали высочайшего мастерства исполнения.

Монтхиан всегда полон энергии и открыт к новым знакомствам, так что значительную часть дня он проводит, общаясь о чем угодно с заглянувшими в галерею туристами, местными жителями и экспатами. Когда же посетителей нет, то скорее всего он будет занят творчеством под аккомпанемент подходящей музыки. В любом случае каждый день Монтхиан проводит в мастерской, которую, наверное, лучше было бы называть просто его домом.

I Mon Art Gallery в Пхукет-Тауне открыта с 8:30 утра до 20:00 вечера. Подробнее можно узнать на странице Монтхиана Янгтхонга в Facebook, но лучше, конечно заглянуть в мастерскую Монтхиана лично и познакомиться с художником.