Дожди задержатся на Пхукете как минимум еще на день

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) оставил в силе неблагоприятный прогноз по Пхукету и другим южных провинциям.

28 Марта 2017 17:47:22

В метеорологическом предупреждении TMD, выпущенном 28 марта, говорится, что периодические дожди, а местами и ливни, ожидаются 29 марта в провинциях Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Транг, Сатун, Прауап-Кхири-Кхан, Чумпхон, Сураттхани, Накхон-Сри-Тхаммарат, Пхатталунг, Сонгкхла, Паттани, Яла и Наративат.

Таким образом, дождливая погода установилась на всем юге Таиланда. На северо-востоке страны, напротив, дожди постепенно идут на спад. Очередное уточнение прогноза будет опубликовано завтра утром.

Напомним, ранее сегодня глава объединения пляжных спасателей Пхукета обратился к отдыхающим с просьбой проявляться осторожность на пляжах ввиду высоких волн на море. Подробнее читайте здесь.