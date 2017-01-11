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Дожди оставили часть Пхукета без интернета

Провайдер ТОТ объяснил вчерашнее отсутствие интернета повреждение кабеля в результате наводнений в провинции Прачуап-Кхири-Кан.

Новости Пхукета

11 Января 2017 09:32:14

«Наводнения повредили мост в провинции Прачуап-Кхири-Кхан, вместе с ним был поврежден и наш оптоволоконный кабель. Мы незамедлительно приступили к ремонту, интернет вернется в течение двух часов. Приносим извинения за доставленные неудобства», – сообщил провайдер через Facebook около 18:00 вторника, 10 января.

Пользователи интернета и телефонной свзи от ТОТ на Пхукете и в других южных провинциях (включая редакцию «Новостей Пхукета») испытывали проблемы с доступом в сеть в течение всего вторника начиная с 7:30 утра. К настоящему моменту проблема, по всей видимости, устранена.

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