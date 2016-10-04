Дожди на Пхукете задержатся на всю неделю

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) не ожидает улучшения погоды в ближайшие семь дней.

4 Октября 2016 13:17:18

Согласно прогнозу синоптиков, в течение всей нынешней недели и начала следующей погода на Пхукете будет дождливой. TMD обещает ежедневные ливни, аналогичные тем, что обрушились на остров в минувшие выходные.

Напомним, 2 сентября в Пхукет-Тауне было зафиксировано 83,2 мм осадков, а в районе аэропорта – 80,8 мм.

Сильные дожди вызвали локальные наводнения в ряде районов провинции, в том числе подтопление жилых домов. На многих улицах острова наблюдались значительные затруднения дорожного движения.

С прогнозом TMD можно ознакомиться на сайте организации.