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Доставка украинских танков в Таиланд снова отложена

Пять лет назад Таиланд договорился о закупке 49 украинских танков «Оплот». Пока Королевство получило только 10 машин.

Bangkok Post

1 Сентября 2016 12:25:57

Украинский танк Т-84У на улицах Бангкока. Фото: Chanat Katanyu / Bangkok Post
Украинский танк Т-84У на улицах Бангкока. Фото: Chanat Katanyu / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, в июле этого года посол Украины в Таиланде заверил партнеров, что танки все же будут поставлены в Королевство, однако произойдет это лишь в марте следующего года. Причина задержки называется та же, что и раньше – вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Хотя сроки поставок были сорваны еще до начала противостояния.

Комментируя задержки в поставках, министр обороны Таиланда Правит Вонгсувон заявил, что украинские дипломаты уверены в своих возможностях уложиться в срок.

«Сейчас, когда ситуация улучшилась и оборонная промышленность Украины может продолжить работу, страна сумеет поставить оставшуюся часть партии «Оплотов» Королевской армии Таиланда», – процитировал Правит Вонгсувон посла Украины в Таиланде Андрея Бешту.

Напомним, согласно контракту, подписанному осенью 2011 года, украинский завод им. В.А. Малышева должен поставить в Таиланд 49 танков на общую сумму в районе 240 млн. долл. Изначально предполагалось, что первая партия прибудет в Королевство в мае 2013 года, однако доставлены машины были лишь в феврале 2014, причем в количестве всего лишь десяти штук. После этого поставки остановились из-за событий, разгоревшихся в Донецской и Луганской областях Украины.

Украинские танки Т-84У «Оплот», представляющие собой модернизированную версию советского Т-80,  должны заменить в тайской армии американские M41A3, которые были разработаны полвека назад. В качестве альтернативы «Оплоту» Бангкок рассматривал такие машины, как немецкий Leopard 2A4, российский Т-90 и южнокорейский K1. Армейское руководство не объясняет, почему был выбран украинский танк, однако в интервью Bangkok Post один из высокопоставленных офицеров назвал в качестве одного из преимуществ «Оплота» его относительно низкую цену.  

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