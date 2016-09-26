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Дорожные работы у Tesco обещают завершить 15 октября

Инженер проекта Чалермпон Вонгкьеткун заявил «Новостям Пхукета», что рабочим остались лишь финальные штрихи.

Таньялак Сакут

26 Сентября 2016 10:26:41

«Дата завершения работ назначена на 15 октября, если не помешает погода, в частности, сильные дожди», – заявил Чалермпон Вонгкьеткун «Новостям Пхукета».

«Никакой торжественной церемонии в этот день не будет», – добавил он.

Сейчас рабочим остается завершить укладку асфальта на последних участках и нанести дорожную разметку. При этом движение по тоннелю и наверху осуществляется в нормальном режиме, светофоры функционируют, уличное освещение также налажено.

Кроме того, на перекрестке снова открыт сквозной проезд и теперь водителям нет необходимости делать крюк при движении, к примеру, из Кату в Пхукет-Таун (движение было ограничено с апреля).

Комментируя ситуацию, Чалермпон Вонгкьеткун в очередной раз обратился к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения.

«Пожалуйста, не ездите по встречным полосам в районе стройки. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал, особенно по собственной вине. Кроме того, нарушение ПДД грозит проблемами с полицией», – заявил Чалермпон Вонгкьеткун.

Напомним, строительство развязки с тоннелем у Tesco на Bypass Rd. началось три года назад. Срок сдачи проекта неоднократно переносился. Сейчас задержка составляет более 18 месяцев.

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