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Дорожные работы оставили без воды жителей домов на Sakdidet Rd

Рабочие, выполнявшие ремонт дороги, повредили магистраль водоснабжения, оставив 8 декабря без воды жителей домов на Sakdidet Rd.

Новости Пхукета

9 Декабря 2016 08:32:48

Жителей домов на Sakdidet Rd на день остались без воды.
Жителей домов на Sakdidet Rd на день остались без воды.

Управление водоснабжения провинции Пхукет (PWA) не имело возможности заранее предупредить жителей о перебоях с водоснабжение. О том, что воды в домах не будет с 9:00 до 17:30 было объявлено непосредственно перед началом ремонтных работ.

«Магистраль водоснабжения была повреждена подрядчиком, который допустил небрежность при ремонте Sadidet Rd.», – заявило PWA.

Без воды на один день остались жители всего района от перекрестка Muang Thong Intersection до мыса Панва.

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