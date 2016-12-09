Дорожные работы оставили без воды жителей домов на Sakdidet Rd

Рабочие, выполнявшие ремонт дороги, повредили магистраль водоснабжения, оставив 8 декабря без воды жителей домов на Sakdidet Rd.

9 Декабря 2016 08:32:48

Жителей домов на Sakdidet Rd на день остались без воды.

Управление водоснабжения провинции Пхукет (PWA) не имело возможности заранее предупредить жителей о перебоях с водоснабжение. О том, что воды в домах не будет с 9:00 до 17:30 было объявлено непосредственно перед началом ремонтных работ.

«Магистраль водоснабжения была повреждена подрядчиком, который допустил небрежность при ремонте Sadidet Rd.», – заявило PWA.

Без воды на один день остались жители всего района от перекрестка Muang Thong Intersection до мыса Панва.