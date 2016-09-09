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Дорога у аэропорта останется закрытой надолго

Проезд по трассе 4031 будет открыт лишь после того, как рабочие укрепят склон горы, находящейся рядом с дорогой.

Новости Пхукета

9 Сентября 2016 16:59:18

Вице-губернатор Пхукета Каджонкьет Ракпанитмани озвучил план работ, по предотвращению новых обвалов грунта на шоссе 4031 в районе аэропорта. Трасса, проходящая параллельно взлетно-посадочной полосе, была закрыта для движения транспорта 31 августа, когда там произошел оползень. Откроется проезд лишь после того, как рабочие укрепят склон горы, находящейся рядом с дорогой. Когда именно это произойдет, вице-губернатор не уточнил.

Как рассказал Каджонкьет Ракпанитмани, после схода оползня 31 августа рабочие оперативно устранили все последствия и перекрыли въезды на опасный участок с обеих сторон.

«Следующим шагом Phuket International Airport и государственное агентство Aerothai отправят рабочих укрепить склон пластиком, чтобы дожди не размывали почву. В качестве долгосрочного решения склон сделают менее крутым и укрепят бетоном», – пояснил вице-губернатор. Работы обойдутся в 4 млн бат. Оплатят их Phuket International Airport и Aerothai.

«Департамент скоростных магистралей займется поиском инженерного решения», – добавил господин Ракпанитмани. По его словам, одна из частей проекта – расширить обочины дороги, чтобы проезжай часть была не так близко к склону.

В заключение, вице-губернатор попросил водителей не пользоваться опасной дорогой до окончания ремонта и выбирать альтернативные маршруты.

«Я понимаю, что так путь будет немного более долгим, но зато это безопаснее», – заявил господин Ракпанитмани.
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