Дорога провалилась под туристическим автобусом

Несколько часов потребовалось муниципальным рабочим, чтобы вытащить автобус из провала, в котором тот застрял.

5 Сентября 2016 09:08:48

Размытая дождями дорога за школой Baan Lipon School в тамбоне Срисунторн не выдержала веса туристического автобуса и обвалилась под транспортным средством утром 3 сентября. Об этом корреспонденту «Новостей Пхукета» рассказали сотрудники муниципалитета, получившие сообщение об инциденте.

Попытки водителя самостоятельно освободить транспортное средство успехом не увенчались, и муниципалитету пришлось прислать на подмогу два грузовика, которые выступили в роли тягачей. Через несколько часов автобус удалось вытащить из ямы, однако пока неизвестно, были ли проведен ремонт дороги или муниципалитет просто оградил опасную зону дорожными барьерами.

Напомним, что в настоящий момент сразу несколько дорог в Срисунторне и Чернг-Талей находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта. В частности, ремонтные работы должны быть проведены на Thungsuerkhwan Rd. (где не только разбит асфальт, но также отсутствует освещение). Кроме того, до сих пор не завершены работы на Srisunthorn Rd., главной трассе, ведущей от памятника Героиням к Лагуне. Плохое состояние асфальта на этих дорогах нередко приводит к авариям с человеческими жертвами.