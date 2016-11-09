Дональд Трамп побеждает на выборах президента США

Кандидат от республиканской партии обошел Хиллари Клинтон на голосовании 8 ноября, набрав более 270 голосов выборщиков.

9 Ноября 2016 14:49:35

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia

О том, что Дональду Трампу удалось взять планку в 270 голосов сообщает Real Clear Politics, а также другие авторитетные источники следящие за ходом выборов.

На момент публикации материала (по итогам голосования в Пенсильвании) сайт Real Clear Politics утверждал, что у Трампа 278 голосов, на главной странице Google были указаны 276 голосов. Ни один из других источников также не сомневается в том, что большинство у Трампа, а не у его соперницы от демократической партии. При этом разница между соперниками составила около 1% голосов.

Примечательно, что до начала голосования Хиллари Клинтон была фаворитом в гонке. В частности, газета The New York Times оценивала ее шансы на победу в 85%. Однако уже этим утром издание отдало пальму первенства Трампу, оценив его шансы в 95%.

СМИ сообщают, что Хиллари Клинтон уже признала поражение и поздравила соперника с победой. При этом большинство в обеих палатах американского парламента также досталось республиканцам.

Напомним, что американцы не выбирают президента напрямую. Граждане страны голосуют за так называемых выборщиков (именно это голосование и продолжается сегодня). День голосования самих выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного волеизъявления. Но поскольку предполагается, что выборщики отдадут свои голоса за того, кого выбрал их штат, Трампа с победой поздравляют уже сейчас.



