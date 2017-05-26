Дом по уму: Techworx и будущее, ставшее настоящим

За последние несколько лет системы умного дома стали из научной фантастики реальностью и одновременно стремительно развивающимся бизнесом.

28 Мая 2017 10:00:00

Пхукет, который в прошлом году провозгласил политику Smart City, в стороне от тренда не остался. Однако не все знаю, что еще задолго до официального провозглашения курса на умные технологии местные жители Дара и Кей О'Хиггинсы активно развивали здесь это перспективное направление.

Дара – инженер-электротехник с 35 годами работы, Кей – дизайнер интерьеров, так что их альянс на ниве домашней автоматики был оптимальным изначально. Сейчас же услуги этого дуэта все более востребованы, ввиду стремительно развивающихся и, что не менее важно, дешевеющих технологий.

«Рынок будет стремительно расти благодаря интернету вещей, а оборудование для умного дома уже сейчас значительно дешевле, чем ранее. Некогда качественная автоматизация виллы стоила миллион бат, а сейчас – треть от этой суммы. К тому же устройства стали компактными, более быстрыми, беспроводными, что намного упрощает организацию домашней системы», – рассказывает Дара.

Techworx работает не только на Пхукете и не только с виллами. У компании есть клиенты на Бали, в Гонконге и Сингапуре, а в портфеле заказов около 40% приходится не на недвижимость, а на супер-яхты. Работают с Techworx и отельеры, к примеру, Trisara и Malaiwana.

Впрочем, Дара сразу оговаривается, что сейчас системы домашней автоматики общедоступны. По его словам, многие владельцы совершенно обычных домов могут выиграть от использования технологий умного дома. Аудио- и видеосистемы, климат-контроль, сигнализация, жалюзи на окнах, двери, бытовая техника – всем этим можно управлять из любой точки мира с обычного смартфона.

«Многие просто не в курсе, что предлагается на рынке. Поэтому в ходе первой бесплатной консультации мы задаем потенциальным клиентам самые простые вопросы, выясняя, что они бы хотели автоматизировать, и даем время подумать», – говорит Дара.

«Это работа под заказ. Мы встречаемся с клиентом, обсуждаем его ситуацию и его ожидания, а затем озвучиваем примерный бюджет», – добавляет он.

По словам Дары, для многих владельцев недвижимости автоматизация это вид инвестиций, единократное вложение, которое затем позволит экономить на коммунальных счетах и прочих затратах.

«Владельцы недвижимости зачастую не в курсе существования системы повышения эффективности использования ресурсов. А ведь они при работе могут давать экономию на счетах за свет и воду до 40% в год. Одновременно это повышение комфорта, уровня престижности жилья, безопасности, ведь владелец может быть постоянно в курсе происходящего в его доме», – говорит Дара.

Больше узнать о системах умного дома можно на сайте www.techworx.asia.