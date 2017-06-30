Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем

Через четыре месяца Таиланд простится с Его Величеством Рамой IX, ушедшим из жизни в прошлом году, и уже сейчас по всей стране идет подготовка к церемонии Королевской кремации, назначенной на 26 октября.

1 Июля 2017 11:00:00

В столице рабочие возводят погребальный комплекс для Короля; солдаты репетируют марш траурной процессии; а обычные люди учатся мастерить ритуальные цветы док май джан, которые станут символом всенародной любви Королевства к покойному монарху. На Пхукете таких цветов должно быть изготовлено более полумиллиона, и сейчас учителя, прошедшие обучение в Бангкоке, передают знания всему острову. Среди прочих участие в семинаре по изготовлению док май джан принял губернатор Норрапхат Плодтхонг.

Ритуальные цветы док май джан являются неотъемлемой частью Королевской кремации с XVII века, когда правителем Сиама был Король Наресуан. Цветы, представлявшие собой символ любви и уважения к ушедшему члену Королевской семьи, традиционно изготавливались из благовонного древесины дерева каламет (Mansonia gagei), известного в Таиланде под названием май чан хом. Сейчас используются другие, более доступные материалы, но в целом процесс не изменился. Изготовление цветка занимает менее получаса, а в умелых руках – даже меньше.

Аджарн Ванпен Сигэукиеу – одна из узкого круга носителей знаний о док май джан. Еще студенткой она прошла обучение и освоила искусство изготовления ритуальных цветов, а в этом году госпожу Сигэукиеу пригласили на Пхукет, чтобы передать знания всем желающим. В конце мая нам удалось побеседовать с Аджарн Ванпен после семинара по изготовлению док май джан в Limelight Avenue, где под ее руководством десятки местных жителей перенимали древние знания.

«Мне нравится думать о нас как о своего рода наседках c цыплятами. Мы прошли обучение искусству создания док май джан и теперь можем передать знание дальше. Цветы док май джан – это выражение любви к ушедшему. Они олицетворяют любовь, и именно по этой причине мы занимаемся этим», – рассказала Аджарн Ванпен.

«Раньше док май джан делали из древесины каламета, но в наши дни она слишком редкая и дорогая. Сейчас чаще используются кукурузные и банановые листья, а также другие природные материалы. Главное, чтобы они были натуральными и не наносили вреда окружающей среде», – пояснила она.

На обучающих семинарах используют бумагу, поскольку до церемонии Королевской кремации еще несколько месяцев, и листья неизбежно потемнеют и потеряют внешний вид.

«Но для стебля цветка по-прежнему используется дерево май чан хом», – подчеркнула Аджарн Ванпен.

Согласно традиции, цветы док май джан помещаются на крышку гроба и они сгорают вместе с телом покойного. В день Королевской кремации в каждой провинции Таиланда будут организованы места, где каждый житель и гость страны сможет поднести цветок в знак любви и уважения к Его Величеству Раме IX. На Пхукете церемония будет проходить в Сапан-Хине, в храме Wat Ket Ho в Кату и в храме Wat Manit в Талане.

«Мы приглашаем всех желающих – включая туристов – присоединиться к изготовлению ритуальных цветов в оставшиеся до церемонии месяцы. Самые различные организации на Пхукете – от отелей и вплоть до провинциальной тюрьмы – проведут семинары для всех, кто хочет изготовить док май джан», – добавил госпожа Сигэукиеу.

По ее словам, в ходе трехдневного мастер-класса в Limelight Avenue участники смастерили около двух тысяч цветов, всего же планируется сделать около полумиллиона. Также сотни тысяч будут изготовлены в других провинциях.

Аджарн Ванпен рассказала, что на Пхукете док май джан изготавливаются в форме нарциссов. В других провинциях мастерят орхидеи, лилии, гибискусы и три вида роз: классические, китайские и китайские миниатюрные.

«Здесь, на Пхукете, мы делаем нарциссы, одни из самых любимых цветов Короля, возможно, в силу того времени, которое он провел во время учебы за рубежом», – отметила Аджарн Ванпен.

Госпожа Сигэукиеу упомянула и некоторые важные моменты этикета, связанные с традицией док май джан. В частности, ритуальные цветы нельзя называть красивыми.

«Их можно назвать, к примеру, элегантными», – предложила альтернативу Анджарн Ванпен

«Также их нельзя дарить никому из живых людей или использовать как-либо иначе, кроме похоронного ритуала. Док май джан – это вещь, которую изготовивший ее человек отдает ушедшему», – добавила она.

«Также их не стоит держать внутри дома. Все это считается очень дурными тоном», – предупредила госпожа Сигэукиеу.

Желающие принять участие в семинаре и сделать док май джан в знак любви к Раме IX могут написать на электронную почту Phuket Skill Development Center (phuketskill@hotmail.com) или позвонить по телефону 086 368 7035 (контактное лицо – Прапхан Маничот, он был организатором предыдущего семинара в Центре развития трудовых навыков).