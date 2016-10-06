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До рыболовного турнира PIST осталось четыре недели

На Пхукете продолжается регистрация участников турнира по спортивному рыболовству Phuket International Sportfishing Tournament (PIST), который пройдет уже в 12-й раз.

Новости Пхукета

10 Октября 2016 08:59:39

Организаторы турнира подчеркивают его «фановую» составляющую: участникам предлагается рыбачить так, как они делали бы это для души. Фото: PIST
Организаторы турнира подчеркивают его «фановую» составляющую: участникам предлагается рыбачить так, как они делали бы это для души. Фото: PIST

Идея провести первое соревнование появилась у организаторов PIST в 2005 году, сразу после разрушительного азиатского цунами. За три первых года мероприятие сменило несколько названий и скорректировало формат, приобретя свой нынешний вид. Ключевым же в истории PIST стал 2009 год, когда в рамках состязаний был проведен первый благотворительный вечер со сбором средств в поддержку приюта Sunshine Village Orphanage. К примеру, в прошлом году для Sunshine было собрано 175 тыс. бат.

Ранняя регистрация на турнир уже завершена, сейчас сбор составляет 12 тыс. бат. Регистрация непосредственно на турнир будет проходить 23 ноября с 16:00 в Tamarind Bar & Grill в Чалонге, там же будут находиться и «станции взвешивания троффев». Финальная вечеринка и награждение победителей тоже пройдут в Tamarind Bar & Gril.

Турнир является командным, причем формат предполагает минимум формальностей. По задумке организаторов участники вольны рыбачить так, как если бы делали это просто для души.

Победителем станет команда, набравшая по итогам взвешивания трофеев больше всего очков (килограммов). Также отдельные призы будут вручены за самую крупную рыбу среди каждого зачетного вида плюс отдельный приз – за самое большое число отпущенных представителей вида Billfish (марлины, парусники). Подробнее на сайте PIST и на странице в Facebook.

Газета The Phuket News и радиостанция Live 89.5 являются информационными спонсорами турнира.

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