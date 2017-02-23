DNP не планирует снижать сборы за посещение нацпарка на Пхи-Пхи

Операторы туристических судов обратились в Департамент национальных парков (DNP) с просьбой снизить сборы за посещение национального парка Hat Nopparat Thara-Mu Ko Phi Phi, включающего острова группы Пхи-Пхи.

23 Февраля 2017 09:37:11

По статистике DNP, количество туристов на Пхи-Пхи за год выросло в шесть раз, но операторы туристических судов утверждают, что клиентов стало меньше. Фото: Kent Wang

Как пишет Bangkok Post, операторы спидботов и лонгтейлов хотели бы, чтобы ведомство вдвое снизило сборы за посещение нацпарка. Сейчас с иностранцев взимается 400 бат со взрослого гостя и 200 с ребенка, бизнес же считает более подходящим тариф на уровне 200 бат и 100 бат соответственно. Сборы с граждан Таиланда составляют 40 бат и 20 бат (официальная информация доступна здесь).

В обращении к DNP операторы заявили, что высокие сборы снижают турпоток на острова, что ведет к уменьшению клиентской базы и потере прибыли, однако глава отделения нацпарков при DNP Тханья Нетитхамммакун с такой точкой зрения не согласился. Чиновник назвал существующий размер сборов «подходящим», а падение доходов бизнеса объяснил ростом числа компаний, работающих в этой сфере.

«Я полагаю, что у туристов нет никаких проблем с оплатой сборов. Проблемы только у операторов [туристических судов], работающих в нацпарке Hat Nopparat Thara-Mu Ko Phi Phi», – цитирует Bangkok Post заявление господина Нетитхамммакуна. По его словам, сборы для каждого национального парка в Таиланде рассчитываются с учетом индивидуальных особенностей территории.

Ранее в провинции Краби прошла акция протеста, в которой приняли участие операторы нескольких сотен пассажирских судов. Участники акции заблокировали доступ к главному пирсу, с которого отправляются паромы и спидботы на Пхи-Пхи. Блокада была снята лишь после того, как глава нацпарка Сарают Тантьен пообещал передать требования операторов в DNP и дать ответ на их запрос в течение 20 дней.

Комментируя ситуацию, господин Тантьен озвучил то же мнение, что и Тханья Нетитхамммакун: количество туристов на Пхи-Пхи растет каждый год, но одновременно увеличивается и количество зарегистрированных лодок, что создает у операторов ощущение, будто клиентов стало меньше. По его словам, общий флот туристических судов в провинции Краби составляет 1871 единиц, причем 248 новых лодок (включая лонгтейлы и суда других типов) было зарегистрировано в прошлом году.

Как отметил господин Тантьен, официальная статистика DNP говорит, что в 2015 году парк Hat Nopparat Thara-Mu Ko Phi Phi посетило 212,3 тыс. туристов из-за рубежа, а в 2016 году – уже 1,3 млн, то есть в шесть раз больше. Выручка также выросла более, чем в пять раз, и составила 600 млн бат. Правда, господин Тантьен не уточнил, о какой именно выручке идет речь.