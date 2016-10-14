Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной Пхумипона Адульядета

Премьер-министр России отметил, что жизнь Его Величества является примером беззаветного служения своей стране и народу.

14 Октября 2016 09:12:43

Его Величество Пхумипон Адульядет скончался 13 октября.

«Вся жизнь Его Величества является примером беззаветного служения своей стране и народу. Хотел бы особо отметить его большой личный вклад в укрепление традиционно дружественных и партнёрских отношений, связывающих Россию и Таиланд», – говорится в телеграмме, направленной главой российского правительства в Бангкок, премьер-министру Таиланда Праюту Чан-Оче.

«Прошу вас, уважаемый господин премьер-министр, передать слова сочувствия и поддержки членам королевской семьи. Мы разделяем скорбь и боль таиландского народа», – заявил Медведев.

Его Величество Король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался после длительной болезни 13 октября. Об этом сообщило Бюро Королевского двора. В Таиланде в связи со смертью Его Величества объявлен годовой траур. С сегодняшнего утра и на 30 дней флаги в Королевстве приспущены.