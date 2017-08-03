Для макак из Пхукет-Тауна ищут подходящий безлюдный остров

Специалисты продолжают изучение маленьких островов у берегов Пхукета в поисках подходящего для переселения на него макак из Пхукет-Тауна.

3 Августа 2017 10:53:20

Поиском нового дома для макак руководит Понгчарт Чоыхорм, возглавляющий Образовательный центр при администрации природного заказника Khao Phra Thaew Non-Hunting Area в Таланге и являющий старшим должностным лицом в сфере защиты дикой флоры и фауны на Пхукете.

В течение трех дней (с 30 июля по 1 августа) команда Понгчарта Чоыхорма посетила такие острова как Ко-Мали, Ко-Пайю и Ко-Нгам. Прежде всего специалистам необходимо убедиться, что на том острове, куда переселят макак, будет достаточно пищи и воды для них.

«Эти острова были найдены подходящими для того, чтобы стать новым домом для макак. Мы записали все, что удалось выяснить», – заявил «Новостям Пхукета» Понгчарт Чоыхорм.

Программа по переселению макак из Пхукет-Тауна была запущена в мае этого года. Тогда же Понгчарт Чоыхорм и другие специалисты провели первые выезды на острова, которые могли бы стать новым домом для обезьян. В частности, они посетили Ко-Пэ, Ко-Тханан и Ко-Мали.

«Популяции макак на холмах То-Сэ и Ранг в Пхукет-Тауне, а также на вьюпоинте на острове Сирэ растут очень быстро. И обезьянам уже не хватает пространства, чтобы спокойно жить, не вступая в контакт с людьми. План по переселению пока на ранее стадии, так что я не могут предоставить каких-либо подробностей. Сейчас мы продолжает проводить инспекции на островах», – заявил Понгчарт Чоыхорм.