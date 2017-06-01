Дим-самы, пхукетская любовь с гонконгскими корнями

Дим-самы – один из любимейших завтраков жителей Пхукета, причем независимо от наличия китайских корней.

3 Июня 2017 09:00:00

Один из классических пхукетских завтраков – это дим-самы, приготовленные на пару (чаще всего) блюда на один укус, подающие в отдельных мисочках или бамбуковых «пароварочках» под аккомпанемент горячего чая. Несмотря на то, что у тайцев нет разделения блюд на характерные для какого-то определенного времени суток, дим-самы – это именно утренняя еда. Большинство ресторанов открываются на рассвете и работают до полудня. Так что за дим-самами на Пхукете надо отправляться как на рыбалку: чем раньше, тем лучше.

Родина дим-самов – южный Китай и Гонконг, а сама церемония распития чая с дим-самами носит название ям ча. Разумеется, тайцы несколько адаптировали оригинальные китайские рецепты под свой вкус, но самые популярные из дим-самов по-прежнему похожи на своих китайских прародителей.

Пожалуй, обязательный пункт программы и самый узнаваемый дим-сам – это паровые пельмешки, которые так любила кунг-фу панда из известного мультика. На Пхукете наиболее популярны закрытые ха-гау из прозрачного рисового теста с начинкой из креветок, а также открытые сиу-май из свинины, креветок или краба, обернутых тестом для вонтонов желтого цвета. Ха-гау обычно подаются как есть, а сиу-май часто украшают икрой или крабовым мясом.

Одними пельмешками разнообразие дим-самов, конечно, не исчерпывается, так что перейдем к мясным и рыбным блюдам. Пожалуй, второй по популярности на Пхукете вариант – это приготовленные на пару маленькие порции свиного фарша, украшенные сверху различными добавками: перепелиными яйцами, овощами и тофу, морскими гребешками и мидиями, китайскими «столетними яйцами» и грибами. Вариантов здесь ровно столько же, сколько подающих дим-самы ресторанов. Кроме того, зачастую выбор в конкретное утро зависит от того, что нашлось на рынке. Примечательно, что в Гонконге нам таких дим-самов не встречалось, видимо, это исключительно тайский дим-сам.

Готовят на пару также морепродукты и рыбное филе (обычно оно подается с имбирем), но мой любимый дим-сам – это томленая свиная грудинка с пятью китайскими специями. Ее готовят на слабом огне до того состояния, когда мясо становится совсем нежным, а сало тает во врут. Подается грудинка кусочками сантиметровой толщины с гарниром из маринованных овощей, примерно как знаменитая тайская свиная нога.

В большинстве заведений, специализирующихся на дим-самах, есть блюда, приготовленные не на пару, а во фритюре. Кто-то может найти такой вариант тяжеловатым для завтрака, но среди тайцев нет недостатка в любителях съесть с утра пораньше хрустящий вонтон со свининой или креветками, приправив его сладким чили-соусом. Не менее популярны оладушки из крабов или креветок, а также хрустящие спринг-роллы.

Весьма оригинальный дим-сам можно найти Racharod на Yaowarat Rd. Готовят его следующим образом: сначала по куску ткани распределяют рисовое тесто, затем помещают все это в пароварку, а когда тесто затвердеет, добавляют начинку и заворачивают. Этот дим-сам подается с ароматным бульоном, а начинка может быть самой разной: цельные маленькие креветки, мясо краба, красная свинина му дэнг. Рекомендуем попробовать, если представится возможность.

В Гонконге дим-самы часто подаются на завтрак с рисовой кашей конджи и другими утренними блюдами. На Пхукете многие крупные заведения поступают так же, предлагая джок, кхао том или яичницу кхай кратха: местную вариацию глазуньи с мясом, сладкими китайскими сосисками чианг и зеленым луком.

Кстати, подача дим-самов на Пхукете и в Гонконге отличается. На родине этого блюда дим-самы обычно развозят между столиками на специальных тележках и посетители накладывают себе, что им приглянется. В пхукетских дим-самных еда обычно лежит в стеклянных холодильниках. Оттуда надо взять то, что понравится, и отдать повару для приготовления, заодно указав номер столика, куда следует принести еду, когда она будет готова.

Обычно дим-самы стоят по 10-20 бат за порцию. Около шести или восьми дим-самов вполне хватит, чтобы позавтракали два человека, но если придти большой компанией (как делают в Китае), то можно собрать и куда более разнообразный стол из полутора или двух десятков разных блюд. Главное, не откладывать завтрак на позднее время, потому что самые популярные дим-самы разбирают очень быстро. Ниже вы найдете список из четырех ресторанов, которые мы смело можем рекомендовать.

•Ratcharod Dim Sum на Yaowarat Rd, примерно в 1 км от Thalang Rd. и центра Старого города. Ориентир – поворот к центральному полицейскому участку Пхукет-Тауна, ресторан находится в 200 м к югу от него. Возможно, это заведение чуть подороже остальных, но разнообразие блюд и свежесть ингредиентов просто превосходны. Приходить на завтрак стоит пораньше, потому что завсегдатаи разбирают еду очень быстро.

•Bunyarat Dim Sum на Soi Tilok Uthit в Пхукет-Тауне, примерно в 200 м к югу от пересечения этой улицы с Phang Nga Rd. Это заведение с завидной историей является одним из самых популярных у жителей Пхукет-Тауна.

•Mala Dim Sum на Patak Rd. у пляжа Ката, не доезжая примерно 300 м до местного рынка, если двигаться из Чалонга. Хозяева подают прекрасный выбор дим-самов и других утренних блюд.

•Getho Dim Sum на Wichit Songkhram Rd. в Кату, примерно в 1 км к югу от нового рынка, напротив недавно реконструированного особняка в колониальном стиле. Посетителей ждет отличный выбор дим-самов, аппетитная каша джок и приветливый персонал.