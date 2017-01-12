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Дикую макаку поймали в одном из поселков Паклока

Жители одного из поселков Паклока были вынуждены обратиться к специалистам, чтобы те помогли из избавиться от дикой макаки, доставлявшей людям беспокойство.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Января 2017 11:57:02

Сообщение о дикой макаке в жилом поселке поступило в офис природного заказника Khao Phra Thaew Non-Hunting Area около 14:30 среды, 11 января. Прибывшие по вызову специалисты решили проблему максимально просто: заманили макаку в клетку фруктами, после чего отправили ее в свой центр, откуда обезьяна должна быть доставлена в Phang Nga Wildlife Nursery Station, находящийся в соседней провинции.

«В некоторых районах Пхукета обезьяны часто беспокоят людей, поскольку то место, где сейчас находится человеческое жилье, раньше было средой обитания приматов. Урбанизация сокращает количество пищи, доступной животным, и они ищут пропитания в жилых районах», – объяснил директор Khao Phra Thaew Non-Hunting Area Понгчарт Чоыхорм.

«Если вы заметили обезьяну в жилом районе, необходимо сообщить либо нам, либо спасателям. И не причиняйте животному вреда, поскольку это может грозить проблемами с законом», – добавил он.

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