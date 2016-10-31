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Дикая макака забралась в пятизвездочный отель на Пхукете

Один из сотрудников гостиницы поймал обезьяну. В ближайшее время ее передадут в профильный центр на территории провинции Пханг-Нга.

Иккапоп Тхонгтуб

31 Октября 2016 18:15:01

Дикая макака едва не устроила переполох в престижной гостинице Paresa Resort на западном побережье Пхукета.

Один из сотрудников курортного комплекса рассказал «Новостям Пхукета», что заметил обезьяну около 15:00 воскресенья, 30 сентября. Работник Paresa сумел поймать макаку и посадить ее в клетку, после чего связался с сотрудниками природного заказника Khao Phra Thaew None-Hunting Area и попросил их забрать непрошеного постояльца.

«Я опасался, что обезьяна причинит вред кому-то из туристов, поэтому запер ее в клетке, которую мы держим в гостинице специально на такие случаи», – пояснил сотрудник, попросив не называть его имени.

В природном заказнике «Новостям Пхукета» подтвердили, что сейчас макака находится у них, и в ближайшее время животное отправится в провинцию Пханг-Нга. Там обезъяну примут сотрудники Phang Nga Wildlife Nursery Station

«К нашему удивлению, макака была одна, хотя обычно они стараются держаться группами. Я полагаю, что обезьяна отбилась от стаи сородичей в холмах Камалы и по какой-то причине спустилась в гостиницу», – заявил Понгчат Чуахом из природного заказника в Таланге.

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