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Девушку спасли от надвигавшегося прилива у побережья Пхукета

Прилив застиг 22-летнюю Саранью Чамнанракса в 100 м от берега, и у девушки не было сил, чтобы пробраться через вязкий ил на твердую землю.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Мая 2017 17:12:52

Сотрудники Kusoldharm Foundation спасли 22-летнюю Саранью Чамнанраксу, которая во время отлива забрела слишком далеко от берега, а затем, когда начался прилив, не смогла вернуться на твердую землю по вязкому илу. Инцидент произошел около 7 утра на восточном побережье, в районе парка Сапан-Хин.

О том, что женщина не вернулась на берег, спасателям рассказали очевидцы. Сотрудники Kusoldharm Foundation не сразу, но все-таки нашли девушку, которая дожидалась помощи на затонувшей лодке. К этому моменту вода уже поднялась на полтора метра.

«Ей очень повезло, что прилив не достиг пика и рядом была лодка, на которую можно было забраться», – рассказал журналистам один из спасателей.

По озвученной журналистам версии, перед происшествие девушка рассталась с подругой и в расстроенных чувствах отправилась бродить в зоне отлива. Также указывалось, что Саранья могла быть не трезва.
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