Детский сад Buds дорос до школы

Buds International Primary School в Чалонге организует летние школы в июле-августе, а с сентября там начнется первый полноценный учебный год.

18 Июня 2017 11:00:00

О дошкольном центре Buds International Kindergarten and Nursery School знает, пожалуй, каждый житель Чалонга. Менее известен тот факт, что с декабря 2016 года проект Buds подрос и открыл в дополнение к детскому саду начальную школу Buds International Primary School, расположившуюся в районе пхукетского зоопарка, также в Чалонге. Для успешного детского сада этот шаг логичен: все дети рано или поздно вырастают, а их родителям приходится ломать голову над вопросом о том, где продолжать образование. Buds International Primary School – это логичный ответ на родительский запрос. А дабы не быть голословными, менеджеры Buds решили запустить летнюю школу, чтобы интересующиеся могли сами узнать, что предлагается их малышам.

Buds – старейший из билингвальных детских садов на Пхукете. Он был открыт в начале 1990-х тайским педагогом и успел завоевать несколько национальных наград, прежде чем компанию в 2008 году выкупил американо-нидерландский и тайский менеджмент. Новая команда сразу приступила к развитию образовательной программы, адоптировав дошкольную программу Университета Миннесоты, к которой были добавлены современные образовательные практики и свежие концепции освоения иностранного языка.

Buds International Primary School – продолжатель традиции качественного образования на Пхукете. Эта небольшая уютная школа, ведущая преподавание по американской программе Common Core Standards. Как говорят в Buds, учащимся предлагается «уникальная перспектива взгляда на мир и место Таиланда в нем, готовящая детей к получению международного образования и превращению в лидеров будущего».

С детьми в возрасте от 5 до 15 лет работает профессиональный коллектив педагогов из разных стран. При этом от многих других школ Buds отличается наличием так называемой программы особых образовательных потребностей. В традиционной образовательной системе учителя не всегда могут уделять достаточно внимания детям с дислексией, расстройства аутистического спектра, синдром гиперактивности и дефицита внимания, задержками в развитии когнитивных навыков. Однако в Buds все педагоги прошли специальное обучение и умеют распознавать потенциальные трудности в учебе и уделять необходимое внимание особенным потребностям школьника, если они есть.

Учитывают в Buds и такую специфику Пхукета, как частое отсутствие некоторых школьников на острове. Для них в Buds есть образовательный портал, позволяющий получать знания, находясь в любой точке мира. Также есть и услуга обучения на дому.

Впрочем, как уже говорилось выше, об особенностях обучения в Вuds International Primary School из первых уст. Первый летний трехнедельный лагерь в Buds пройдет с 3 по 21 июля, второй – с 24 июля по 11 августа. Можно принять участие и в обеих программах по очереди, а если понравится, то с сентября в школе начнется новый учебный год и запись учеников в этот раз открытая (и, разумеется, с оформлением образовательных виз).

Программа летних школ в Buds будет одновременно и познавательной, и развлекательной. Участников ждут занятия по кулинарии, изобразительному и сценическому искусству, спортивные соревнования, уроки труда. Кроме этого, программа включает математчиеские олимпиады, научные опыты, занятия по письму.

«Сотрудники школы и ее менеджмент всегда готовы обсудить любые вопросы и поделиться своими целями и надеждами ради непрекращающегося развития и успеха школы. Успех же здесь измеряется ростом и развитием вашего ребенка в этом динамичном образовательном окружении», – говорят в школе.

«Не стесняйтесь спрашивать обо всех программах, доступных для вашего ребенка. Персонал школы всегда готов помочь вам и членами вашей семьи получить всю нужную информацию и принять информированное решение по реализации образовательных потребностей ребенка», – добавляют в Buds.

Больше узнать о школе можно на сайте www.buds-phuket.com или по электронной почте learn@buds.school.