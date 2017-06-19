Десятилетний мальчик из России потерял сознание на пляже

Спасатели Пхукета обратились к туристам с просьбой воздерживаться от посещения пляжей сразу после прилета на остров.

19 Июня 2017 13:58:55

Глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань попросил туристов соблюдать разумные меры предосторожности и не спешить на пляж сразу после заселения в отель. Соответствующую просьбу он озвучил в беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» сегодня, 19 июня.

Заявление Пратхаюта Чуаюня прозвучало через день после того, как десятилетний мальчик из России потерял сознание на Найтоне. Ребенок пришел в чувство лишь через 20 минут после того, как упал на песок. В течение всего этого времени спасатели находились рядом с ребенком с кислородным баллоном. Инцидент произошел около 9 утра.

По словам Пратхаюта Чуаюаня, мальчик с родителями прилетел на Пхукете ранним утром того же дня. Семья заселилась в отель, после чего сразу направилась на пляж.

«На вопрос о том, страдал ли ребенок от каких-либо заболеваний, родители заявили, что он был здоров и находился в хорошей форме. Но они прилетели на Пхукет несколькими часами ранее и решили сразу пойти на пляж. Возможно, ребенок потерял сознание из-за этого», – предположил Пратхают Чуаюнь

«К счастью, он потерял сознание на берегу, а не в воде», – добавил главный спасатель Пхукета.

«Это должно стать предупреждением всем прилетающим на Пхукет туристам. Пожалуйста, перед тем как пойти купаться и загорать, восстановите силы, особенно после долгого перелета», – обратился к туристам Пратхают Чуаюнь.

– Эндрю Хайнц, Праварит Мусика