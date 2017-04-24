Десятилетний мальчик из России пострадал на парасейлинге в Кароне

По предварительной версии событий, парашют с ребенком упал с двухметровой высоты, серьезных травм мальчику удалось избежать.

24 Апреля 2017 18:20:26

Около полудня 24 апреля сотрудники полиции Карона получили сообщение о том, что в результате инцидента на парасейлинге на местном пляже пострадал десятилетний ребенок.

По словам капитана Вираюта Тханьясирисукворакуна, пострадавший – россиянин Тимур Гадылшин – упал с двухметровой высоты, однако избежал серьезных травм и к настоящему моменту уже был выписан из больницы Patong Hospital, куда его доставили после инцидента.

Капитан Сурия Руккха, находившийся за рулем катера, буксировавшего парашют, заявил полиции, что в гребном винте лодки запутался целлофановый пакет, из-за чего двигатель заглох и парашют с Тимуром и находившимся с ним инструктором Ноппадоном Накхипэтом начал падать.

Мужчины попытались обеспечить безопасное приземление, но сделать этого им не удалось. Парашют потерял устойчивость и Ноппадон с Тимуром упали примерно с двухметровой высоты.

«К счастью, оба получили лишь легкие травмы. Из больницы они уже выписаны», – заявил Вирают Тханьясирисукворакун.

Обвинений по факту случившегося пока никому не предъявлено.

«Мы проводим расследованием», – пояснил капитан Тханьясирисукворакун.