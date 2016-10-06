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Десять человек госпитализированы после тройной аварии на холме в Патонге

Туристический автобус, пикап и скутер столкнулись на дороге, ведущей из Кату в Патонг.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Октября 2016 11:20:20

Авария произошла в районе 22:00 среды, 5 октября. Прибывшие на место событий спасатели и полицейские обнаружили поврежденный автобус компании MKR Transport, пикап Nissan и скутер Honda Click. Автобус находился на обочине дороги, тогда как пикап и мотоцикл – прямо на проезжей части.

Хронология инцидента пока не восстановлена. Полиция предполагает, что изначально столкновение могло произойти между автобусом и пикапом, оба из которых следовали в направлении Патонга. После этого Nissan врезался в мотоцикл, двигавшийся в сторону Кату.

Согласно учетному листу Patong Hospital, после аварии были госпитализированы не менее десяти пострадавших: шесть человек из автобуса, три из пикапа и мотоциклист. Последний получил лишь легкие травмы, а водителю автобуса удалось избежать их полностью (хотя в больницу его для осмотра тоже доставили). Всего в автобусе в момент аварии находилось более двух десятков туристов из Китая.

Полиция ведет расследование.

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