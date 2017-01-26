День для всех: Новый семейный бранч в Hilton

Марк Ноулс оценил обновленный воскресный бранч для всей семьи в гостинице Hilton Phuket Arcadia.

31 Января 2017 16:33:43

Воскресные бранчи в гостинице Hilton Phuket Arcadia Resort and Spa всегда были одним из традиционных фаворитов среди мероприятий выходного дня на Пхукете, однако в этом сезоне Hilton решил пересмотреть формат бранча, сделав ставку на семейный подход. Первый Sunday Family Brunch состоялся 15 января, и в ближайшее воскресенье отель также соберет гостей.

Название бранча вполне отражает его суть: детская программа в Hilton не менее важна, чем гастрономическая составляющая. Надувной замок, игровая комната, мини-зоопарк, веселый грим и прочие развлечения для детей позволят занять юных гостей на достаточное время, чтобы их родители успели насладиться неспешным трехчасовым обедом. Тем более, что в плане гастрономии Hilton остался верен себе: на бранче представлено все самое лучшее и этого лучшего много.

Если вам по душе тайская кухня, то можно с ходу отправляться к одной из бамбуковых беседок у бассейна, где гостей ждет классика Таиланда: пад-тай, тайские супы, курица с рисом и прочие обязательные пункты программы. Там же располагается и индийский уголок с блюдами, приготовленными в печи-тандыре. Классика – это курица или рыба с горячими лепешками.

Поклонники британского стиля также разочарованы не будут. Для них на бранче в Hilton есть весь выбор традиционного жаркого, включая свинину с аппетитной хрустящей корочкой, сочную баранину и, конечно же, ростбиф. Все это богатство подается с соусами и гарнирами на выбор. Что касается салатов, то здесь можно или взять уже готовый (мой фаворит – с копченой уткой и клюквой) либо смешать на свой вкус, выбрав те ингредиенты и заправки, которых захотелось именно сегодня.

Довольны бранчем в Hilton будут и любители морепродуктов. В секции с дарами моря предлагаются свежие устрицы, креветки на пару и крабы. Плюс есть отдельный уголок с морепродуктами на гриле, где можно найти кальмаров, разнообразную рыбу и даже популярного в Австралии плоскоголового лобстера (который на самом деле не лобстер, а лангуст). Кстати, на гриле вам могут приготовить и мясные блюда, включая стейки, баранью корейку и даже балканские колбаски чевапчичи.

Что касается десертов, то завершить трапезу можно дюжиной разных вариантов: от тайских сладостей до классики в лице пирожных-макарон, фруктов в шоколаде и крем-брюле. Отдельного упоминания достоин стол с фруктами, которые можно при желании превратить в свежие смузи, причем с тем количеством сахара, которое по душе именно вам. Если же излишка углеводов вы не боитесь, то к вашим услугам – всевозможное мороженое с дюжиной добавок и топингов.

Кстати, о детях. Не секрет, что они зачастую консервативны в еде, поэтому Hilton предусмотрительно добавил в меню проверенную временем детскую классику: спагетти, мясные шарики, хотдоги и гамбургеры, куриные наггетсы и жареную картошку. Так что если ваш ребенок еще не готов к знакомству с лангустом и устрицами, то голодным он все равно не останется.

Бранч в Hilton Phuket Arcadia Resort and Spa продолжается с 12:00 до 15:00, так что ничто не помешает сделать посреди обеда перерыв на бассейн, всей семьей поплескаться в воде и прокатиться с горки. Стоимость бранча – 999++ бат с человека, для детей в возрасте 6-16 лет предусмотрена скидка в 50%, а малыши наслаждаются едой и развлекательной программой бесплатно.

Подробная информация и заказ столиков по телефону +66 76 396 433 и эл. почте [email protected]