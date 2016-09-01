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Деловой ужин с послом Великобритании

Дата/Время начала: 22 Сентября 2016 18:30:00 - 22 Сентября 2016 21:00:00

Продолжая успешную серию деловых ужинов на Пхукете, BCCT приглашает на встречу с послом Великобритании в Таиланде Брайаном Дэвидсоном. Стоимость участия: 890 бат с человека, вкл. ужин в формате шведского стола и б/а напитки. Бронирование мест на сайте BCCT. В день мероприятия гостиница  Amari Phuket предлагает специальные цены на размещение: 3500 бат за номер Superior Room с завтраком. Бронирование: [email protected] Тел: 076 298 044. Paul Poole, Meetinthailand, Regus и The Phuket News являются спонсорами мероприятия.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : BCCT
Адрес : Amari Phuket Patong Beach
телефон : 02 651 5350-3
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Расположение

 

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