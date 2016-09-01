Деловой ужин с послом Великобритании Дата/Время начала: 22 Сентября 2016 18:30:00 - 22 Сентября 2016 21:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Продолжая успешную серию деловых ужинов на Пхукете, BCCT приглашает на встречу с послом Великобритании в Таиланде Брайаном Дэвидсоном. Стоимость участия: 890 бат с человека, вкл. ужин в формате шведского стола и б/а напитки. Бронирование мест на сайте BCCT. В день мероприятия гостиница Amari Phuket предлагает специальные цены на размещение: 3500 бат за номер Superior Room с завтраком. Бронирование: [email protected] Тел: 076 298 044. Paul Poole, Meetinthailand, Regus и The Phuket News являются спонсорами мероприятия. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : BCCT Адрес : Amari Phuket Patong Beach телефон : 02 651 5350-3 Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт