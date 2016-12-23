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Дело об аварии на виза-ране не пошло дальше штрафов

Полиция оштрафовала на 150 тыс. бат водителя, находившегося за рулем микроавтобуса, разбившегося на виза-ране 21 декабря.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Декабря 2016 09:41:43

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Начальник полиции провинции Пханг-Нга полковник Суват Кэупром подтвердил «Новостям Пхукета», что шоферу Правиту Равивату были предъявлены обвинения в опасном вождении, но наказания, более серьезного, чем штраф и лишение прав, ему не грозит.

«Ему уже предъявлены обвинения и он уплатил штраф в размере 150 тыс. бат. Впрочем, сотрудники органов сейчас проверяют, был ли микроавтобус зарегистрирован в качестве общественного транспорта. Если минивэн использовался с нарушением правил регистрации, действие водительского удостоверения Правита будет приостановлено или оно будет аннулировано, но это уже решит суд», – заявил полковник Кэупром.

По словам шефа полиции провинции Пханг-Нга, транспортное средство имело страховку первого класса и страховая компания покроет медицинские расходы и осуществит положенные выплаты пострадавшим и семьям погибших (полный список жертв аварии см. здесь). Речь может идти о суммах в районе 80 тыс. бат и 300 тыс. бат для пострадавших и погибших соответственно.

«Впрочем, я пока не могу сказать, какими будут суммы компенсаций», – добавил полковник.

Резонансную аварию, в которой погибли три человека и семь пострадали, прокомментировал и вице-губернатор провинции Пханг-Нга Срипонг Бутхнгамди, который вечером 21 декабря нанес в визит в больницу Phang Nga Hospital, куда после ДТП были доставлены все пострадавшие. Его непосредственный руководитель – губернатор Пхакпонг Тавиват – отдал распоряжение всем соответствующим ведомствам «следить за ходом расследования ДТП, оказывать помощь пострадавшим, помогать в контактах с посольствами».

«К этой печальной аварии привели несколько факторов, включая погодные условия, состояние дороги, опасный поворот и то, как управлял микроавтобусом водитель», – заявил губернатор Тавиват.

В Департаменте наземного транспорта провинции Пханг-Нга подтвердили, что проверяют, как был зарегистрирован микроавтобус.

 

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