Дегустация Wolf Blass в клубе Bliss

Пока высокий сезон не начал диктовать свои правила, пляжные клубы Пхукета продолжают устраивать мероприятия «для себя», вернее, для постоянно живущих на острове экспатов. Причем камерные и практически без рекламы.

8 Сентября 2016 08:40:44

В эту субботу гостей собирает Bliss, где состоится дегустация вин от винодельни Wolf Blass, ранее в этом году удостоенной звания Red Winemaker of the Year (винодел года среди красных вин) на International Wine Challenge. Представит коллекцию Крис Хэтчер, один из ведущих австралийских сомелье и старший винодел Wolf Blass.

Примечательно, что в этом году винодельне Wolf Blass исполняется ровно 50 лет. Она была основана в долине Баросса в 1966 году и, как говорят в самой компании, за это время прошла путь от «скромного оловянного сарайчика» до одного из самых престижных винных брендов Австралии. В копилке Wolf Blass – более 3000 медалей и призов национальных и международных винных конкурсов. И без ложной скромности можно сказать, что значительной частью этого успеха бренд обязан Крису Хэтчеру, который выступит в Bliss в эту субботу.