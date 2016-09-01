Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Дайвер-волонтер попала под гребной винт катера

Женщина-дайвер попала под гребной винт спидбота у острова Кай-Нок в акватории провинции Пханг-Нга 31 августа.

1 Сентября 2016 16:30:03

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дайвер-волонтер Патчарин Петлохлейн пострадала по время проведения работ по расчистке от мусора акватории острова Кай-Нок у побережья провинции Пханг-Нга. 31-летняя женщина получила многочисленные порезы в области правой руки, правой ноги и плеча. В настоящий момент она находится в пхукетской больнице Vachira Hospital.

Инцидент произошел около 14:00 среды, 31 августа. В это время у Кай-Нок проходил субботник с участием добровольцев из числа представителей дайверского сообщества.

«Госпожа Патчарин вместе с другими многочисленными волонтерами Департамента природных ресурсов и окружающей среды провинции Пханг-Нга принимала участие в уборке акватории. Группа волонтеров, оказывавших ей помощь после инцидента, рассказала, что женщина попала под гребной винт туристического катера, который даже не остановился после инцидента. Саму лодку мы еще не нашли, но полагаем, что это был один из спидботов, доставлявших туристов к острову Кай-Нок. Мы уже сообщили о произошедшем полиции острова Яо и правоохранители проводят расследования», – заявил представитель Департамента природных ресурсов и окружающей среды провинции Пханг-Нга, с которым связались журналисты.

По его словам, подобный инцидент в заливе Пханг-Нга происходит не в первый раз, но власти не знают, как решить проблему.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.