Дайвер-волонтер попала под гребной винт катера

Женщина-дайвер попала под гребной винт спидбота у острова Кай-Нок в акватории провинции Пханг-Нга 31 августа.

1 Сентября 2016 16:30:03

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дайвер-волонтер Патчарин Петлохлейн пострадала по время проведения работ по расчистке от мусора акватории острова Кай-Нок у побережья провинции Пханг-Нга. 31-летняя женщина получила многочисленные порезы в области правой руки, правой ноги и плеча. В настоящий момент она находится в пхукетской больнице Vachira Hospital.

Инцидент произошел около 14:00 среды, 31 августа. В это время у Кай-Нок проходил субботник с участием добровольцев из числа представителей дайверского сообщества.

«Госпожа Патчарин вместе с другими многочисленными волонтерами Департамента природных ресурсов и окружающей среды провинции Пханг-Нга принимала участие в уборке акватории. Группа волонтеров, оказывавших ей помощь после инцидента, рассказала, что женщина попала под гребной винт туристического катера, который даже не остановился после инцидента. Саму лодку мы еще не нашли, но полагаем, что это был один из спидботов, доставлявших туристов к острову Кай-Нок. Мы уже сообщили о произошедшем полиции острова Яо и правоохранители проводят расследования», – заявил представитель Департамента природных ресурсов и окружающей среды провинции Пханг-Нга, с которым связались журналисты.

По его словам, подобный инцидент в заливе Пханг-Нга происходит не в первый раз, но власти не знают, как решить проблему.