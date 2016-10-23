Дайвер из России погиб в результате пожара в автомобиле

Автомобиль 20-летнего россиянина загорелся во время движения по Khao Kad Rd в Вичите. В момент происшествия мужчина был в машине один.

23 Октября 2016 19:43:54

Фото: Eakkapop Thongtub

Муниципалитет Вичита получил сообщение о пожаре на дороге Khao Kad Rd. около 15:00 воскресенья, 23 октября. По словам звонившего, на дороге загорелся автомобиль.

Когда спасатели потушили машину, из салона было извлечено тело погибшего водителя. Им оказался 20-летний гражданин России (*изначально полиция сообщала, что мужчине было 27 лет), работавший на Пхукете инструктором по дайвингу. Оборудование для дайвинга также было найдено внутри машины.

В настоящий момент тело погибшего находится в больнице Vachira Hospital. Личность россиянина не разглашается до уведомления членов семьи. В полиции полагают, что мужчина скончался мгновенно.

По словам полицейских, машина россиянина была оборудована газовыми баллонами, однако точную причину возгорания еще лишь предстоит установить следствию.