Culture Revolution: Рок и классика на одной сцене 3 и 5 января

После двух отдельных концертов 31 декабря, рок-группа LampЫ Orchesctra, скрипач Марат Бисенгалиев и вокалистка Юлия Зиновьева встретятся на одной сцене, причем дважды.

29 Декабря 2016 17:52:53

Фото: Marat Bisengaliev и LampЫ Orchestra

Первый совместный концерт рок-группы и оркестра пройдет 3 января в Le Meridian Phuket Beach Resort. Мероприятие с говорящим названием Orchestra on the Rock будет включать как отдельные выступления участников, так и совместные.

Автор идеи – управляющий директор Mai Khao Dream Hotels & Resorts Жанель Тюрина – уверена в успехе. У LampЫ Orchestra уже есть опыт выступления с оркестрами, Юлия Зиновьева также много экспериментировала с разными жанрами, а послужной список Марата Бисенгалиева – это аргумент сам по себе. Вместе с Бисенгалиевым участие в концерте примут солисты Симфонического оркестра Алматы, также организаторы обещают дуэт Incanto. Отдельный подарок любителям музыки – это цена Входной билет стоит 2500 бат, включая канапе и приветственный напиток.

Еще более смелый музыкальный эксперимент состоится 5 января в пляжном клубе Dream, где к указанному выше составу присоединятся только что прилетевший на Пхукет джазмен Элайджа Рок, местный резидент и невероятно талантливый пионист Иван Шарапов, скрипач Алекс Грег, другие местные музыканты плюс диджеи. Билеты на фестиваль Tropical Sound Wave в Dream Beach Club доступны по цене в 2000 бат.

«Это событие, которое вы точно не заходите пропустить», – с уверенностью говорит Жанель Тюрина.

Заказать билеты на каждое из мероприятий можно по телефону +66805382522 и электронной почте [email protected]