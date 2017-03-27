Cruzeiro запускает новый школьный чемпионат по футболу на Пхукете

Розыгрыш Phuket Youth Development Football League пройдет в три этапа: в апреле, мае и июне.

27 Марта 2017 10:03:21

Фото: Wolfspaniard / Flickr

Футбольная школа Cruzeiro Soccer Schools объявила о запуске новой футбольной лиги совместно с ведущими международными школами острова: British International School, HeadStart International School, Kajonkiet International School, QSI and UWC Thailand.

Заявленная цель Phuket Youth Development Football League – развитие перспективных игроков, популяризация идей взаимоуважения и дружбы. В рамках этой концепции был определен и оригинальный формат соревнований. Если обычно на школьных турнирах одно учебное заведение играет против другого, то в Phuket Youth Development Football League команды будут смешанными. В состав каждой войдут представители разных школ, названы команды будут в честь ведущих футбольных держав мира.

Матчи в рамках Phuket Youth Development Football League пройдут 1 и 29 апреля, 20 и 27 мая, 10 июня. Для возрастной группы до 7 лет зарезервировано время с 8:15 до 9:15 утра. Футболисты в группа до 9 и до 11 лет будут играть с 9:30 утра до 10:45 утра. Матчи в старших возрастных группах (до 13 и до 16 лет) будут проходить с 11:00 до 12:15. Все игры будут проходить в British International School Phuket. Девушки смогут принять участие в турнире наравне с юношами, но на одну возрастную группу младше.

Сбор за участие в дебютном розыгрыше новой лиги составляет 1500 бат. Впрочем, для членов Cruzeiro Soccer School предусмотрен приятный подарок – ваучер на 1000 бат, который можно будет использовать и для оплаты обучения в дальнейшем, и для совершения покупок в магазине Cruzeiro. Подробнее по эл. почте infobisp@cruzeirothailand.com.

