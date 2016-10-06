Cruzeiro проведет футбольные сборы в октябре

Футбольная академия Cruzeiro Soccer Schools (проект одноименного бразильского клуба) проведет открытые сборы для всех желающих.

10 Октября 2016 08:59:46

Принять участие в тренировках смогут не только члены Cruzeiro Soccer Schools, но и футболисты, тренирующиеся в других академиях.

Как следует из пресс-релиза Cruzeiro, тренировочных программ будет две. Основная тренировочная программа, носящая название October Camp, пройдет 17-19 октября на мощностях British International School Phuket. К участию приглашают спортсмены в возрасте до 16 лет, как мальчики, так и девочки. Тренировки младших возрастных групп (до 5 лет, до 7 лет) будут проходить с 8:30 до 10:00 утра. Старшие группы будут тренироваться (до 9 лет и выше) будут заниматься с 8:30 до 11:00. Стоимость участия – 2000 бат для членов Cruzeiro Soccer Schools и 2500 бат для всех остальных.

Отдельно в British International School Phuket пройдут занятия для футбольных вратарей. Они назначены на 15-16 октября, время проведения уроков – с 9:00 до 10:00. Расценки аналогичные.

Получить более подробную информацию и записаться на участие можно по эл. почте [email protected]