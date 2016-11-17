Corolla стала симпатичней и дороже

Самый популярный седан С-класса в Таиланде – Toyota Corolla Altis – прошел через очередную «косметику».

17 Ноября 2016 12:24:15

Модель 2017 года отличается рядом изменений в дизайне, чуть подросшей ценой и некоторыми новшествами в начинке.

Corolla действительно стала выглядеть более стильно, после того, как дизайнеры Toyota подарили ей новые фары, радиаторную решетку и еще пару косметических изменений. До салона дизайнеры также добрались, но особо усердствовать там не стали. Зато количество подушек безопасности выросло до семи, а на приборной панели появился 7-дюймовый тачскрин с навигационно-развлекательной системой T-Connect. Также в комплекте есть камера заднего вида, облегчающая парковку и маневры в ограниченных пространствах.

Силовые установки в моделях 2017 года остались прежними: 141-сильный 1,8 литровый бензиновый мотор и 125-сильный агрегат объемом 1,6 литров, который можно взять как обычным, так и адаптированным под использование сжиженного газа. При этом оба двигателя не против газохола Е85.

Коробка передач – классическая CVT от инженеров Toyota, но с 2017 года в ней появится спортивный режим. Также есть возможность перевести коробку в 7-ступенчатый ручной режим, причем переключать передачи можно специальными ручками на руле. Подвеска, по словам представителей Toyota, также была модифицирована.

Разумеется, со всеми апгрейдами новая Corolla стала дороже. Версия с 1,8-литровым двигателем подорожала до 1,079 млрд бат. Модель с 1,6-литровым двигателем без возможности использования газа стоит 869 тыс. бат. За газ придется доплатить ровно 100 тыс., ценник из салона – 969 тыс. бат. Кроме того, Toyota обещает версию с только ручной КПП за 799 тыс., но едва ли она будет пользоваться спросом.