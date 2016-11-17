Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Жизнь на Пхукете
NOVOSTIPHUKETA.COM Авто и Мото | Здоровье | Культура | Люди | Образование | Общество | Окружающая среда | Путешествия | Развлечения | Рестораны XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Corolla стала симпатичней и дороже

Самый популярный седан С-класса в Таиланде – Toyota Corolla Altis – прошел через очередную «косметику».

17 Ноября 2016 12:24:15

Модель 2017 года отличается рядом изменений в дизайне, чуть подросшей ценой и некоторыми новшествами в начинке.

Corolla действительно стала выглядеть более стильно, после того, как дизайнеры Toyota подарили ей новые фары, радиаторную решетку и еще пару косметических изменений. До салона дизайнеры также добрались, но особо усердствовать там не стали. Зато количество подушек безопасности выросло до семи, а на приборной панели появился 7-дюймовый тачскрин с навигационно-развлекательной системой T-Connect. Также в комплекте есть камера заднего вида, облегчающая парковку и маневры в ограниченных пространствах.

Силовые установки в моделях 2017 года остались прежними: 141-сильный 1,8 литровый бензиновый мотор и 125-сильный агрегат объемом 1,6 литров, который можно взять как обычным, так и адаптированным под использование сжиженного газа. При этом оба двигателя не против газохола Е85.

Коробка передач – классическая CVT от инженеров Toyota, но с 2017 года в ней появится спортивный режим. Также есть возможность перевести коробку в 7-ступенчатый ручной режим, причем переключать передачи можно специальными ручками на руле. Подвеска, по словам представителей Toyota, также была модифицирована.

Разумеется, со всеми апгрейдами новая Corolla стала дороже. Версия с 1,8-литровым двигателем подорожала до 1,079 млрд бат. Модель с 1,6-литровым двигателем без возможности использования газа стоит 869 тыс. бат. За газ придется доплатить ровно 100 тыс., ценник из салона – 969 тыс. бат. Кроме того, Toyota обещает версию с только ручной КПП за 799 тыс., но едва ли она будет пользоваться спросом.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.