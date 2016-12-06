Цифры для размышлений

Пусть по погоде и не очень заметно, но в Таиланде начался высокий сезон. С чем же мы в него вошли?

14 Декабря 2016 16:45:36

Если вы следите за статистикой по Foreign Arrival (количеству иностранцев, ежемесячно взъезжающих в Таиланд), то, наверное, заметили, что в графике публикации данных этой осенью произошел сбой. Возможно, это связано с каким-то внутренними работами на сайте Департамента туризма, возможно, с чем-то еще. Как бы то ни было, в последних числах ноября ведомство опубликовало отчеты сразу за сентябрь и ноябрь.

Для русского рынка главная новость – это продолжающийся рост турпотока на 30% и более. «Новости Пхукета» не ошиблись в прогнозах, когда писали, что этот сегмент восстанавливается быстрее, чем ожидали в ТАТ. Так в августе рост год к году составил 41,79%, в сентябре – 45,86%, в октябре – 30,34%. Можно дискутировать о качестве турпотока и перспективах сохранения тренда с учетом открытия Турции (уже состоявшегося) и Египта (ожидающегося рано или поздно). Важно то, что по абсолютным цифрам турпоток из России находится чуть выше показателей 2011 года и чуть ниже уровней 2012. Да, это не пиковые значения 2014 года, но все же хорошие. За январь-октябрь включительно Таиланд уже принял 939,29 тыс. россиян, а в недавнем интервью ТАСС министр туризма Кобкарн Ваттанаврангкун заявила, что по итогам 12 месяцев ожидает роста турпотока на 31% – до 1,15 млн. Напомним, предыдущий прогноз обещал лишь 13% роста.

А вот китайский рынок, напротив, в октябре пошел вниз, несмотря на так называемую золотую неделю в Китае, когда граждане страны наслаждаются недельными каникулами. Ранее в этом году власти Таиланда начали кампанию, с целью отсечь совсем уж «безденежный» сегмент китайского турпотока, так называемые zero baht tours. Нельзя исключать, что кампания дала результаты: турпоток из материкового Китая упал на 16% впервые за многие месяцы.

В 2014 году Таиланд сознательно сделал ставку на КНР в качестве палочки-выручалочки, и выручка (во всех смыслах) действительно пришла. Нынешний же сентярь начался с кампании по ограничению бюджетного турпотока из КНР и одновременных заявлений о развороте в сторону Европы. Три кoad show прошли во Франции, плюс был открыт новый офис ТАТ по Восточной Европе.

Последний момент подкрепляется и цифрами. Октябрьские данные фиксируют рост турпотока из европейских стран на уровне выше 10%.