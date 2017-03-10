Чувит Камонвисит призвал Минтуризма разрешить Бангле работать до утра

Бывший парламентарий и бизнесмен Чувит Камонвисит, известный как прямолинейный и неоднозначный политик, обратился к Министерству туризма Таиланда с призывом разрешить барам на Бангла-Роуд работать до 4:00 утра.

10 Марта 2017 17:45:45

Чувит Камонвисит поговорил и с владельцами баров, которые подтвердили, что их основная клиентура – туристы из-за рубежа.

Чувит Камонвисит организовал прямую трансляцию с Бангла-Роуд через соответствующий сервис соцсети Facebook. В ходе трансляции, запись которой уже посмотрели более 43,6 тыс. пользователей, господин Камонвисит призвал Минтуризма не бороться с ночной жизнью в Патонге, а наборот заняться ее продвижением как туристического продукта.

Бывшего политика и владельца крупнейшей сети массажных салонов на Бангле сопровождали президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат и сын покойного мэра Патонга и глава Pisona Group Причавут (Праб) Кисин, которые и стояли за последней петицией о продлении часов работы Бангла-Роуд.

«Министерство туризма и спорта! Проснитесь и займитесь продвижением», – заявил в ходе трансляции Чувит Камонвисит.

«Вам нужно задуматься об этом. Прямо сейчас я иду по Бангла-Роуд, и большинство людей вокруг – иностранные туристы, не тайцы. Здесь нет школьников, поблизости вообще ни одной школы, и волноваться на этот счет не надо. Туристы же никогда не ложатся спать рано на отдыхе. Они ложатся поздно и поздно же встают. Подумайте об этом», – добавил бывший парламентарий.

В один из моментов трансляции он задал Прабу Кисину вопрос о том, «сколько генерирует» ночная жизнь и тот ответил, что сумма – около 100 млн бат, не уточнив, впрочем, за какой срок и идет ли речь о прибыли или о выручке. Также экс-депутат поговорил и с владельцами баров, которые подтвердили, что их основная клиентура – туристы из-за рубежа.

«Видите? Вы должны продвигать Бангла-Роуд. Это туристическая зона. Давайте покажем туристам, что они могут найти здесь, на этой веселой и красочной улице Бангла-Роуд в Патонге», – обратился к министерству Чувит Камонвисит.

После трансляции «Новости Пхукета» связались с Виравитом Крыасомбатом и тот отметил, что находит визит господина Камонвисита на Бангла-Роуд хорошей инициативой.

«Я рад, что Чувит посетил Бангла-Роуд. Он человек действительно понимающий реальное положение дел на Бангла-Роуд, и понимающий, что бары и клубы здесь должны работать до 4:00 утра, не до 1:00 ночи», – заявил Виравит Крыасомбат.

Вопрос о часах работы баров и клубов Пхукета вернулся на повестку дня в конце января, когда полиция провела в Патонге показательную операцию и добилась закрытия всех заведений в 01:00 ночи, как того требует законодательство. Вслед за этим местный бизнес пришел в администрацию провинции с петицией о создании на Бангла-Роуд особой развлекательной зоны, где заведения могли бы работать до 4:00 утра, и впервые администрация провинции просьбу поддержала, пообещав выступить в качестве посредника между Ассоциацией развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) и правительством в Бангкоке.

Две недели спустя, 15 февраля, губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан направил в столицу официальный запрос на продление разрешенных часов работы баров и клубов на Бангла-Роуд до 4:00 утра. После этого глава провинции заявил, что хотел бы, чтобы аналогичные правила действовали и в пределах второй из развлекательных зон Пхукета – на Taina Rd. в Кароне.

Как показал опрос, проведенный The Phuket News, публика эту идею гподдерживает и даже хотела бы, чтобы администрация провинции пошла дальше по пути легализации развлекательных заведений, многие из которых сейчас работают в ночные часы незаконно.