Число жертв наводнений выросло до 25 человек

В результате наводнений 1-10 января в 12 южных провинциях Таиланда погибли 25 человек, еще двое числятся пропавшими без вести.

10 Января 2017 14:52:44

В зону бедствия входят провинции Пхаттхалунг, Нараттхиват, Яла, Сонгкхла, Паттани, Транг, Сурат-Тхани, Накхон-Сри-Тхаммарат, Чумпхон, Ранонг, Краби и Прчауп-Кхири-Кхан.

По последним данным Департамента по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий (тайского аналога МЧС), в результате наводнений уже погибли 25 человек, еще двое значатся пропавшими без вести.

Как пишет Bangkok Post, всего наводнения затронули около 1,1 млн человек и 369,68 тыс. домохозяйств в почти 5000 населенных пунктов на территории 111 районов. Стихией повреждены 218 дорог и 59 мостов.

Синоптики обещают продолжение дождей в провинциях Пхетчабури, Прачуап-Кхири-Кхан, Сураттхани, Чумпхон, Накхон-Сри-Тхаммарат, Ранонг, Пханг-Нга, Краби и Транг в ближайшие дни.